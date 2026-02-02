Defesa Kevyn Monteiro reforça Moreirense por empréstimo do Bragantino

“Kevyn Monteiro é a mais recente chegada ao Moreirense Futebol Clube, para reforçar o setor defensivo. O jogador chega proveniente do Bragantino por empréstimo até ao final da presente temporada, ficando o Moreirense com opção de compra no final do período”, refere a nota publicada.



O defesa vai cumprir a primeira experiência em Portugal, após ter concluído a formação e iniciado a carreira sénior no Bragantino, clube do estado de São Paulo que concluiu a edição de 2025 do ‘Brasileirão’ no 10.º lugar.



Kevyn Monteiro é o terceiro reforço do Moreirense no mercado de ‘inverno’, que encerra às 23:59 de hoje, após garantidas as contratações de Leandro Santos, lateral direito oriundo do Benfica, e de Nile John, médio ex-Feirense.