Defesa Leonardo Buta reforça Rio Ave por empréstimo da Udinese

O lateral esquerdo, de 23 anos, chega a Vila do Conde através de um empréstimo, até ao final da temporada, e começa a treinar esta terça-feira sob as ordens do técnico Sotiris Silaidopoulos.



Leonardo Buta começou esta temporada cedido aos espanhóis do Eibar, onde realizou 15 jogos pelo emblema do segundo escalão espanhol.



Nas duas últimas temporadas, o defesa esteve cedido ao Gil Vicente (com 33 jogos) e ao Moreirense (oito jogos), também por empréstimo da Udinese.



O defesa esquerdo completou a sua formação no Sporting de Braga, de onde foi saiu para o clube italiano, em 2022, mas apenas realizou duas partidas pela equipa de Udine.