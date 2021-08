Defesa Ricardo Mangas emprestado pelo Boavista ao Bordéus

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Bordéus para a cedência a título de empréstimo do jogador Ricardo Mangas, num contrato que contempla a existência de uma opção de compra por parte do clube francês. A Boavista FC, Futebol SAD garantiu ainda uma percentagem futura dos direitos económicos do jogador", informam os `axadrezados`, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Ricardo Mangas, de 23 anos, fez 28 jogos e quatro golos na temporada de estreia pelo Boavista, ao qual chegou proveniente do Desportivo das Aves, após já ter evoluído no Mirandela, do Campeonato de Portugal, e repartido a formação por Benfica e Tondela.

O esquerdino tinha mais três anos de contrato e despediu-se no domingo, quando atuou 90 minutos na vitória sobre o também primodivisionário Portimonense (2-0), em jogo da segunda fase da Taça da Liga, após ter estado a recuperar de uma lesão na pré-época.

"O Boavista FC deseja as maiores felicidades a Ricardo Mangas nesta nova aventura profissional, agradecendo-lhe ainda a forma apaixonada e exemplar com que sempre serviu esta instituição centenária. Obrigado e boa sorte, Mangas!", termina a nota.

Apesar de abandonar o Bessa, Ricardo Mangas continua como ativo de Gérard Lopez, que, além de acionista maioritário na SAD `axadrezada` desde 2020/21, tornou-se este verão proprietário do Bordéus, 12.º classificado da última edição da I Liga francesa.

O conjunto de João Pedro Sousa já tinha consumado o fim dos empréstimos dos guarda-redes Léo Jardim (Lille) e Cristian (Atlético Mineiro), dos defesas Jesús Gómez (Atlas) e Cristian Devenish (Atlético Nacional), dos médios Angel Gomes e Show (Lille) e Nuno Santos (Benfica) e dos avançados Jorge Benguché (Olimpia) e Kuku Fidelis (Vizela).

Já os jovens Brandon Ndezi e Diego Llorente foram dispensados durante a pré-época, enquanto o médio brasileiro Paulinho foi vendido aos sauditas do Al Shabab e o defesa central Adil Rami, campeão do mundo por França, rescindiu por mútuo acordo.

O Boavista defronta o Gil Vicente na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, no encontro de encerramento da jornada inaugural da edição 2021/22 da I Liga de futebol.