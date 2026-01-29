Futebol Nacional
Desportivo de Chaves rescinde contrato com avançado Rúben Pina
O Desportivo de Chaves anunciou a rescisão de contrato com o avançado português Rúben Pina, a segunda saída do plantel do emblema da II Liga depois do empréstimo de Paulo Victor ao Américo Mineiro.
Rúben Pina, de 26 anos, deixa Trás-os-Montes após época e meia ao serviço do conjunto ‘azul-grená’, tendo participado apenas em cinco jogos na atual temporada, como suplente utilizado.
“Informamos que, por mútuo acordo, o jogador Rúben Pina e esta Sociedade Desportiva rescindiram o contrato que se encontrava em vigor. Desejamos a Rúben Pina as maiores felicidades para o futuro da sua carreira”, lê-se no comunicado divulgado pela SAD dos flavienses.
O avançado, que atua também como extremo esquerdo e direito, tinha chegado a Chaves no início da época 2024/25, proveniente do Belenenses, clube em que apontou três golos em 35 jogos.
Natural de Lisboa, passou antes pela equipa principal do Alverca e pelos sub-23 do Estoril Praia e do Desportivo das Aves.
A saída do avançado surge numa altura em que o Desportivo de Chaves ocupa o sétimo lugar da II Liga, com 27 pontos, após 19 jornadas disputadas.
