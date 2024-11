Dois adeptos detidos por desobediência de acesso a estádios

Segundo comunicado policial, um dos adeptos foi detido no sábado durante o Boavista-Rio Ave (0-2), estando “associado ao grupo organizado de adeptos Panteras Negras”, tendo sido alvo de medida cautelar por deflagrar pirotecnia em abril deste ano, noutro compromisso dos ‘axadrezados’.O outro adepto, segundo a PSP pertencendo aos Super Dragões, claque afeta ao FC Porto, foi detido no Estádio da Luz, durante o Benfica-FC Porto (4-1), tendo sido impedido de aceder a estádios desde março de 2023, também por pirotecnia.Em ambos os casos, as medidas cautelares de interdição tinham sido aplicadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).