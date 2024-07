E. Amadora confirma aquisição de Ferro e Alan Ruiz

“Convencemos o Ferro, pois é evidente o projeto e o trajeto que o Estrela da Amadora está a fazer desde que reapareceu. Temos feito um excelente trabalho e não foi difícil convencer o Ferro. O Alan Ruiz assinou por nós este domingo também”, revelou o presidente.



Ferro, de 27 anos, começou a notabilizar-se no Benfica, mas terminou sucessivamente emprestado aos espanhóis do Valência, aos neerlandeses do Vitesse e aos croatas do Hajduk Split, que acabaram por contratá-lo em definitivo na última temporada e meia.



Já Alan Ruiz, de 30 anos e que, em Portugal, representou Sporting e Arouca, chega à Reboleira oriundo dos brasileiros do Sport, contando com passagens por Grêmio, no Brasil, e nos argentinos do Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Colón, San Lorenzo e Gimnasia.



Sorteio satisfez os amadorenses



No Convento do Beato, em Lisboa, Paulo Lopo partilhou as mesmas intenções do novo treinador do conjunto "tricolor", Filipe Martins, em realizar uma I Liga mais tranquila do que na derradeira temporada, num sorteio “muito interessante” para os amadorenses.



“O sorteio foi muito interessante para nós. O mercado está aberto até final de agosto e nessa altura vamos defrontar três boas equipas. É bom para mostrar a qualidade dos nossos jogadores e gosto de grandes desafios. Ir a Braga e à Luz nas três rondas iniciais é um desafio interessante e vai puxar logo pela nossa união e espírito de grupo”, disse.



Paulo Lopo revelou ainda que o investimento dos "estrelistas" para esta época é superior à anterior, numa fase em que considera ser importante para o clube vender jogadores.



“Em princípio, garantimos oito vendas nesta janela de mercado, o que nos dará algum oxigénio para encarar o resto da época com outros argumentos financeiros, tendo uma equipa com mais talento e capacidade para, no futuro, se vender. Para um clube desta dimensão, é fundamental termos talento suficiente para vender”, apontou o dirigente.



O Estrela da Amadora fechou a temporada de regresso à elite do futebol português na 14.ª posição, com 33 pontos, somente um acima do play-off de manutenção na prova.