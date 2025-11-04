Equipa técnica "multidisciplinar" assume Casa Pia após saída de João Pereira

"O Casa Pia AC informa que a liderança da equipa será assumida pela atual equipa técnica multidisciplinar composta pelos treinadores Alexandre Santana, Gonçalo Brandão, Tiago Dias, João Santos, João Aguiar e pelo analista Miguel Valentim", escreveram os `gansos`, em nota publicada no sítio oficial na Internet.

A saída de João Pereira aconteceu depois do desaire caseiro frente ao Estrela da Amadora, por 5-3, que deixou o Casa Pia no 16.º lugar do campeonato, de acesso ao play-off de manutenção, não vencendo na prova nas derradeiras cinco rondas.

"A equipa técnica conta com a total confiança da direção e de todo o `staff`, que reconhecem o seu profissionalismo, competência e dedicação. A transição visa assegurar a continuidade do trabalho desenvolvido até ao momento, garantindo estabilidade e compromisso com os objetivos desportivos definidos", adiantaram.

João Pereira, de 33 anos, ingressou no Casa Pia no início da época 2024/25, na qual os casapianos bateram o recorde pontual da sua história no escalão máximo do futebol português, mas sem dar continuidade no início da presente temporada.

O jovem treinador conta também com passagens por Alverca e Amora, já após ter sido adjunto na seleção de Moçambique, de 2019 a 2021, e ter estado em várias equipas de formação em clubes como Palmeiras FC, Académica ou FC Porto.