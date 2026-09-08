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Estádio do Estrela da Amadora interditado para receção ao Sporting de Braga

Estádio do Estrela da Amadora interditado para receção ao Sporting de Braga

A partida entre o Estrela da Amadora e o Sporting de Braga, da terceira jornada da I Liga, não vai ser disputada no Estádio José Gomes, por decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Estádio José Gomes, na Amadora, recebeu na primeira jornada o Sporting e recentemente o Famalicão Tiago Petinga - Lusa

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O clube da Reboleira anunciou, através de um comunicado na sua página oficial, que o jogo agendado para a próxima quinta-feira, às 20:15, se disputará em outro recinto por "decisão da Liga Portugal de interditar o relvado do Estádio José Gomes.

No texto publicado, o Estrela da Amadora fez notar "indignação" e "incompreensão" pela interdição do seu estádio, pelo `timing` da tomada de decisão, "a menos de três dias da realização do jogo" e pela condução de um processo em que considera ter cumprido "todas as indicações recebidas" a partir do organismo que gere o futebol profissional em Portugal, incluindo um investimento "na ordem dos 15 mil euros" na manutenção no relvado do Estádio José Gomes.

"Cooperar não pode significar ser prejudicado. O Estrela da Amadora solicitará, por isso, os devidos esclarecimentos relativamente aos fundamentos técnicos desta decisão e aos critérios utilizados na avaliação dos relvados das competições profissionais. O clube fica igualmente a aguardar que a Liga Portugal indique, com a máxima urgência, o recinto onde deverá ser realizado o encontro frente ao SC Braga", indicam ainda os `tricolores`.

O Estrela da Amadora utilizará, por isso, `casa emprestada` na condição de visitado no jogo em atraso, relativo à terceira jornada da I Liga de futebol, depois de já ter jogado no seu recinto, o Estádio José Gomes, na Amadora, na primeira jornada, frente ao Sporting, e na quinta, frente ao Famalicão (2-2 foi o resultado em ambas as partidas).

O Estrela da Amadora é o nono classificado da I Liga, com seis pontos, fruto de uma vitória e três empates em quatro jornadas realizadas, recebendo o Sporting de Braga, que segue em sexto lugar com sete pontos.

 

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