Estádio do Nacional foi entrave por 17 vezes no século XXI

O Nacional-Benfica foi interrompido ao minuto 8 por causa do nevoeiro, problema que está longe de ser inédito na Choupana.

Não é a primeira vez que o Benfica passa por problemas num jogo naquele estádio por causa do nevoeiro.



Em outubro de 2015, uma partida entre União e Benfica, agendada para a casa do Nacional, foi condicionada. O encontro para o campeonato estava marcado para 4 de outubro, mas foi apenas jogado a 15 de dezembro, registando-se um empate sem golos.



Em janeiro de 2016, o nevoeiro foi entrave e desta vez o adversário era mesmo o Nacional. No dia 10, a visibilidade era nula, pelo que o duelo foi interrompido (minuto 8) e reagendado para o dia seguinte, uma segunda-feira, àsh 1200 e os encarnados venceram, por 4-1.





O histórico de jogos condicionados pelo nevoeiro, naquele estádio, é vasto e começou em março de 2001 com o Nacional-Chaves, seguiram-se Nacional-Braga (2002), Nacional-U. Leiria (2003), Nacional-Rio Ave (2006), Nacional-V. Guimarães (2008), Nacional-Académica (2009), Nacional-Belenenses e Nacional-Naval (2010), Nacional-V. Setúbal, União da Madeira-Benfica e Nacional-FC Porto, todos em 2015; Nacional-Benfica (2016); Nacional-Oliveirense e Nacional-FC Porto B (2018) e Nacional-Tondela, Nacional-AVS e Nacional-Benfica (2024).





Posto isto e conforme comunicação da liga de clubes o jogo vai disputar-se a 19 de dezembro, a partir das 17h00.





Eis na íntegra o comunicado daquele organismo:





"Clubes e Liga Portugal acordaram de forma célere e unânime.



A Liga Portugal informa que o encontro entre CD Nacional – SL Benfica, referente à 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic e adiado devido ao nevoeiro intenso que se fez sentir no Estádio da Madeira, já tem nova data definida.



Os Clubes e a Liga Portugal acordaram de forma célere e unânime remarcar o jogo para 19 de dezembro, às 17 horas."