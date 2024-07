Estoril Praia empresta Rodrigo Ramos ao Tondela

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Estoril Praia para a cedência do jogador Rodrigo Ramos, num empréstimo válido até final de junho de 2025”, escreve o clube da II Liga, na nota de imprensa.



Aos 20 aos, Rodrigo Ramos chega ao Tondela “com o selo de goleador” e aos meios de comunicação do clube deixa a garantia de que vai “trabalhar sempre no máximo para ajudar a equipa, seja com golos ou assistências”.



Já o Estoril, da I Liga, referiu, através das redes sociais, que esta cedência "não é um adeus, mas um até já".



O avançado, natural de Lisboa, começou o seu percurso no futebol no Benfica, passou pelo Belenenses, depois BSAD e, em 2021, seguiu para o Estoril Praia, tendo sido, na época passada, o melhor marcador da Liga Revelação, com 29 golos.



Rodrigo Ramos já integrou o treino desta manhã e junta-se ao restante plantel comandado por Luís Pinto, que iniciou os trabalhos de pré-época em 1 de julho.