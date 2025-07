Estoril Praia realiza estágio em Tróia

O emblema da Linha de Cascais não especificou os motivos da mudança, informando em nota publicada no seu site oficial que os dias programados para a concentração se mantêm inalterados, realizando-se durante toda a semana.



Tal como no arranque dos trabalhos, não foi divulgada qualquer lista sobre os elementos que compõem o plantel, desconhecendo-se por isso o número de atletas que seguiram para estágio. Entre os jogadores convocados incluem-se os três reforços já assegurados – o defesa Diogo Brasido, o médio Pizzi e o avançado Khayon Edwards.



Não foi também divulgado o calendário de jogos de preparação dos "canarinhos", cujo único encontro até agora conhecido, diante do Estrela da Amadora, foi cancelado.



O Estoril Praia, oitavo classificado da edição 2024/2025 da I Liga de futebol, inicia a sua participação na edição 2025/26 da prova com uma receção ao Estrela da Amadora, no fim de semana de 9 e 10 de agosto, numa reedição da última jornada da edição transata.