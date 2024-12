Estoril Praia. Uma entrada e uma saída na equipa

O Estoril Praia, que disputa a I Liga de futebol, anunciou a contratação do avançado Miguel Salgado para a sua equipa sub-23 e a colocação do defesa Raúl Parra, que será emprestado aos espanhóis do Eldense.

O conjunto da Linha de Cascais começou por anunciar a chegada de Salgado, filho do antigo futebolista Michel Salgado, vencedor de duas Ligas dos Campeões e uma Taça Intercontinental ao serviço do Real Madrid. O avançado espanhol, de 19 anos, encontrava-se sem clube e juntou-se de imediato aos trabalhos dos estorilistas.



Miguel Salgado assinou contrato válido por época e meia, até junho de 2026, e reforça inicialmente a equipa sub-23 do Estoril Praia, que, pouco depois, anunciou a colocação de Raúl Parra, também espanhol, pertencente aos quadros do clube da Amoreira e que se encontrava emprestado aos iraquianos do Al-Minaa.



Findo o período de empréstimo ao Al-Minaa, do Iraque, no qual tinha começado a presente época, o defesa volta a ser emprestado, desta feita aos espanhóis do Eldense.



Raúl Parra, de 25 anos, está ligado contratualmente ao Estoril Praia até 2026 e reforça o clube que disputa a II Liga espanhola, num acordo por empréstimo válido até ao final da temporada.