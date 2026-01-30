Estragos no estádio em Rio Maior podem condicionar jogo entre Casa Pia e FC Porto

De acordo com um comunicado enviado pelo clube lisboeta a inspeção contará com representantes da Liga Portugal, da Desmor – entidade gestora das infraestruturas desportivas de Rio Maior – e do próprio Casa Pia AC. O objetivo passa por avaliar as condições de segurança e de utilização do estádio, de forma a determinar se este reúne garantias para receber competições oficiais na sua atual condição.





Contudo a prioridade do Casa Pia é a realização do encontro frente ao FC Porto, marcado para segunda‑feira, às 20h45, no Estádio de Rio Maior. Caso a vistoria conclua que não existem condições adequadas, as três entidades - Liga Portugal, Casa Pia e Desmor - irão trabalhar em conjunto para encontrar uma solução alternativa, garantindo que o jogo se realiza sem alterações ao calendário competitivo.





O Casa Pia assegura que está a acompanhar “de perto” toda a situação e promete comunicar de forma atempada qualquer evolução relevante aos sócios, adeptos e órgãos de comunicação social.





Com a temporada em curso e um dos principais candidatos ao título como próximo adversário, o clube sublinha a importância de garantir um palco seguro e regulamentar, evitando constrangimentos competitivos ou logísticos.