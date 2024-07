Estrela da Amadora apresenta-se aos sócios com 11 reforços

Pouco antes do jogo com o Leixões, relativo ao troféu José Gomes, um a um, os jogadores dos tricolores foram apresentados aos sócios e adeptos, com destaque para os reforços Francisco Meixedo (FC Porto), Ferro (Hadjuk Split, Croácia), Alan Ruiz (Sport, Brasil), Issiar Dramé (Bastia, França), Danilo Veiga (HNK Rijeka, Croácia), Paulo Vítor (Grémio Anápolis, Brasil), Petterson Novaes (Flamengo, Brasil), Tiago Ferreira (Sporting), Daniel Cabral (Flamengo, Brasil), Paulo Moreira (Varzim) e Marko Gudzulic (FK Vozdovc, Sérvia).



Os líderes, esses, foram os últimos a entrar em campo. O treinador Filipe Martins, que assumiu o comando técnico dos ‘tricolores’ esta temporada, e o presidente Paulo Lopo.



“Vamos contribuir com trabalho para o sucesso deste grande clube. Temos de estar todos juntos para fazer do Estrela da Amadora aquilo que já foi e que seguramente vai ser”, afirmou Filipe Martins.