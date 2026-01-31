Estrela da Amadora contrata defesa Yahya Kalley a custo zero

O emblema da Reboleira confirmou a contratação do jogador, que firmou contrato válido por duas épocas e meia, com o defesa que terminou contrato com os suecos do Norrköping em dezembro.



O internacional sub-21 pela Suécia, e também elegível pela Gâmbia, atua como lateral esquerdo e destaca-se na capacidade de cruzamento e no drible, tendo completado a sua formação no Malmö, onde não chegou a jogar na equipa principal.



O esquerdino de 24 anos regista uma passagem pelos Países Baixos, onde cumpriu um ano ao serviço do Groningen antes de regressar ao futebol sueco, rumo ao Norrköping, primeiro por empréstimo e, mais tarde, a título definitivo.



Yahya Kalley veio para o emblema sueco em junho de 2023 e realizou 72 jogos oficiais. Duas épocas e meia depois, o defesa era cobiçado por outros emblemas, mas optou por cumprir a primeira experiência em Portugal, juntando-se ao plantel comandado pelo treinador João Nuno.



