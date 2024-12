Estrela da Amadora e Arouca procuram a vitória

Os tricolores, depois da goleada concedida em pleno Estádio da Luz, deslocaram-se ao Algarve. No Estádio de São Luís, o tiro certeiro de Darío Poveda, logo na primeira metade, deitou por terra as aspirações dos estrelistas. A equipa da Reboleira continua, assim, com nove pontos, no 15.º posto da tabela classificativa.





Já os Lobos de Arouca procuravam recompor-se, depois da desilusão caseira na última jornada. A tarefa antevia-se difícil face ao poderio do adversário: o Benfica. A missão complicou ainda mais quando José Fontán introduziu a bola na própria baliza. A formação da casa arregaçou as mangas e foi à luta, mas o segundo tento da partida voltou a cair para o lado das águias. Aos 70', Angel Di María bateu Nico Mantl, na marca dos onze metros.





Na antevisão ao duelo, José Faria garantiu que pressão não é uma palavra que exista no dicionário da sua equipa: "Não faz parte, pelo menos comigo. Sinto-os motivados, foi uma excelente semana de trabalho. Estamos numa fase em que temos de mostrar que somos aquela equipa que joga bem, que domina. É isso que vamos tentar fazer amanhã".





Vasco Seabra, técnico dos arouquenses, mostrou-se confiante na conquista dos três primeiros pontos ao leme: "Temos uma confiança grande nos jogadores, naquilo que nós fazemos. Acreditamos que a cada semana que passa tornamo-nos mais fortes. Com o desbloquear de uma vitória, tudo vai sair naturalmente. É como diz o nosso campeão, o Cristiano (Ronaldo) .... é como o ketchup".



A partida, agendada para as 20h15, terá arbitragem de Fábio Veríssimo.