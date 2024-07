Estrela da Amadora e Mansur rescindem contrato

Mansur já tinha estado duas épocas no Santa Clara, na sua primeira experiência fora do Brasil, onde alinhou por São Bento, Paraná, Atlético Mineiro, Sport, Vitória e Bahia.Em relação a saídas, o Estrela da Amadora já viu sair os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes, Lucão, Shinga e João Reis, todos em final de contrato, para além de Kialonda Gaspar (Lecce, de Itália), Luan Farias (Benfica B) e Ronaldo Tavares (emprestado ao FC Seoul, da Coreia do Sul).Os estrelistas contrataram o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, França), Ferro (ex-Hajduk Split, Croácia), os médios Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, Brasil).O Estrela da Amadora fechou a temporada de regresso à elite do futebol português na 14.ª posição, com 33 pontos, somente um acima do play-off de manutenção na prova.