Futebol Nacional
Estrela da Amadora empata com alemães do Wolfsburgo em jogo de preparação
Um golo de Leandro Antonetti, ainda na primeira parte, permitiu hoje ao Estrela da Amadora empatar diante dos alemães do Wolfsburgo (1-1), em jogo de preparação disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras.
Os dois golos foram apontados na primeira parte, com o emblema da Reboleira a colocar-se em vantagem no marcador aos 14 minutos, numa transição finalizada por Antonetti, e o emblema germânico a igualar aos 31, através de um remate bem colocado de Mattias Svanberg, após tabela à entrada da área.
O jogo serviu de preparação para o Estrela da Amadora, que passou a não ter qualquer jogador no seu boletim clínico, em virtude da recuperação de Gabriel Rodrigues, que voltou a trabalhar integrado junto do restante plantel.
O clube da Reboleira cumprirá uma paragem de cerca de duas semanas por força do fim de semana de pausa competitiva na I Liga portuguesa de futebol devido à realização da ‘final four’ da Taça da Liga, enquanto o Wolfsburgo encontra-se a cumprir um período de estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras.
O Estrela da Amadora regressa à competição oficial no dia 19 de janeiro, com uma receção ao Estoril Praia, para a 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Por seu turno, o Wolfsburgo volta a competir no domingo, frente ao Bayern Munique, para a Liga alemã.
