Estrela da Amadora empata com alemães do Wolfsburgo em jogo de preparação

Os dois golos foram apontados na primeira parte, com o emblema da Reboleira a colocar-se em vantagem no marcador aos 14 minutos, numa transição finalizada por Antonetti, e o emblema germânico a igualar aos 31, através de um remate bem colocado de Mattias Svanberg, após tabela à entrada da área.



O jogo serviu de preparação para o Estrela da Amadora, que passou a não ter qualquer jogador no seu boletim clínico, em virtude da recuperação de Gabriel Rodrigues, que voltou a trabalhar integrado junto do restante plantel.



O clube da Reboleira cumprirá uma paragem de cerca de duas semanas por força do fim de semana de pausa competitiva na I Liga portuguesa de futebol devido à realização da ‘final four’ da Taça da Liga, enquanto o Wolfsburgo encontra-se a cumprir um período de estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O Estrela da Amadora regressa à competição oficial no dia 19 de janeiro, com uma receção ao Estoril Praia, para a 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Por seu turno, o Wolfsburgo volta a competir no domingo, frente ao Bayern Munique, para a Liga alemã.