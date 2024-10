Estrela da Amadora empresta Gustavo Henrique

“O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Dibba SCC para a cedência, até ao fim da presente temporada, do atleta Gustavo Henrique. Maior das sortes, Gustavo!”, escreveram os estrelistas, em publicação nas redes sociais.



Gustavo Henrique, de 25 anos, foi titular em quatro das primeiras cinco jornadas da I Liga, tendo perdido espaço com a saída de Filipe Martins do comando técnico, com a comissão técnica interina liderada por José Faria a orientar atualmente os "tricolores".



O extremo brasileiro igualou, no início da presente temporada, o mesmo número de partidas que tinha efetuado pelo Estrela da Amadora na derradeira época (quatro), aos quais acrescem 22 encontros e seis golos apontados no ano 2022/23, de subida à elite.



Oriundo do Penafiel, da II Liga, Gustavo Henrique alinhou também na equipa sub-23 do Sporting de Braga, tendo no Brasil representado Grêmio Anápolis, Anápolis e Trindade.