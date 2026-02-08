Estrela da Amadora exige "clareza e transparência” ao Rio Ave por André Luiz

“É do conhecimento público que, em momento anterior, existiram propostas nacionais de valor, dependente de objetivos, significativamente superior àquele que nos foi comunicado no âmbito da presente transação, o que reforça a necessidade de total clareza e transparência quanto à estrutura, pressupostos e eventuais variáveis do negócio realizado”, alerta a administração do clube da Reboleira, em comunicado lançado no seu site oficial.



O Estrela da Amadora reclama junto do Rio Ave um esclarecimento relativo ao acordo efetuado por André Luiz, cujos valores totais não foram, no entendimento do clube amadorense, devidamente justificados.



De resto, o emblema 'triolor' recorda que salvaguardou 10% do valor de uma futura transferência quando, em janeiro de 2025, o jogador brasileiro trocou a Amadora por Vila do Conde.



“O Estrela da Amadora foi informado por escrito de que a referida operação se concretizou por um determinado montante, o qual, por razões de confidencialidade contratual, não nos foi autorizado divulgar. Contudo, nessa mesma comunicação não nos foi indicada a percentagem dos direitos económicos do atleta que foi efetivamente transacionada, nem os termos concretos da operação, designadamente os objetivos, cláusulas ou mecanismos que permitiriam alcançar os valores globais que o Rio Ave FC estima poderem ascender aos 9 milhões de euros, conforme tem sido noticiado pela comunicação social”, denuncia o clube amadorense.



A administração do Estrela da Amadora acrescenta ainda que, “a confirmar-se”, o encaixe de nove milhões de euros (ME) poderá representar a maior operação de sempre” do Rio Ave, esperando, caso seja esse o valor total acordado, ser ressarcido de 10% sobre esse mesmo valor [900 mil euros]”.



André Luiz, de 23 anos, chegou a ser apontado ao Benfica na última janela de transferências, sendo que a comunicação social portuguesa deu conta de uma proposta de 12 ME os 'encarnados' que foi rejeitado pelo accionista maioritário da SAD do Rio Ave, o grego Evangelos Marinakis, que é precisamente o dono do Olympiacos.