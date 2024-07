Estrela da Amadora inicia pré-época com 14 jogadores a realizar exames médicos

O guarda-redes Bruno Brígido, os defesas Miguel Lopes, Rúben Lima e Nilton Varela, os médios Botché Candé, Bucca, Paulo Moreira, Tashan Oakley-Boothe e Léo Cordeiro, e os avançados Tiago Mamede, Gustavo Henrique, André Luiz, Rodrigo Pinho e Kikas são os jogadores que compareceram no primeiro dia de trabalhos para a época 2024/25.



Deste grupo, são novidades Botché Candé, contratado para a equipa sub-23, mas que vai integrar os trabalhos da equipa principal na pré-época, além de Paulo Moreira (ex-Varzim) e Tiago Mamede (ex-Sporting), dois dos reforços já oficializados pelo clube.



De acordo com informação partilhada pelos estrelistas, alguns jogadores chegam mais tarde, devido à parte burocrática dos vistos, juntando os casos do angolano Manuel Keliano, na seleção, e do burquinês Regis Ndo.



Entre os futebolistas que ainda estão por chegar à Reboleira, um deles será o guarda-redes sérvio Marko Gudzulic, a primeira contratação confirmada pelos 'tricolores' no mercado de transferências em curso, proveniente do FK Vozdovac, do seu país natal.



Os exames médicos prosseguem na terça-feira, com o primeiro treino agendado para quinta-feira, aberto ao público, no Estádio José Gomes, na Amadora, às 10:00, seguido da primeira conferência de imprensa de Filipe Martins no cargo técnico, pelas 12:00.



Os guarda-redes António Filipe e Dida e os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes e João Reis terminaram os respetivos contratos, com o central Kialonda Gaspar transferido para os italianos do Lecce, o extremo Luan Farias a ir para o Benfica B e o ponta de lança Ronaldo Tavares cedido aos sul-coreanos do FC Seoul.



O Estrela da Amadora fechou a temporada de regresso à elite do futebol português na 14.ª posição, com 33 pontos, somente um acima do play-off de manutenção na prova.







Plantel provisório do Estrela da Amadora para 2024/25:



- Guarda-redes: Bruno Brígido e Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Ser).



- Defesas: Miguel Lopes, Mansur, Rúben Lima, Nkanyiso Shinga e Nilton Varela.



- Médios: Aloísio Souza, Pedro Sá, Manuel Keliano, Botché Candé (ex-Serpa), Léo Cordeiro, Leonel Bucca, Tashan Oakley-Boothe e Paulo Moreira (ex-Varzim).



- Avançados: Gustavo Henrique, Capita, Regis Ndo, Tiago Mamede (ex-Sporting), André Luiz (ex-Flamengo, Bra), Alioune Ndour, Rodrigo Pinho e Kikas.







Treinador: Filipe Martins.



Saíram: António Filipe, Dida, Nanu (Samsunspor, Tur), Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Diogo Fonseca (Sporting de Braga), Kialonda Gaspar (Lecce, Ita), Pedro Mendes, Lucas Rafael, Jean Felipe, João Reis, Léo Jabá (São Bernardo, Bra), Ronaldo Tavares (FC Seoul, Cor) e Luan Farias (Benfica B).