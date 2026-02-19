Estrela da Amadora manifesta "sérias e legítimas preocupações” sobre André Luiz

“Vem o Conselho de Administração pronunciar-se na sequência das declarações públicas do presidente do grupo que detém o Rio Ave e o Olympiacos, nas quais afirmou terem existido propostas significativamente superiores para a transferência dos atletas André Luiz e Clayton que não foram concretizadas, realidade que já havia sido sinalizada pelo Estrela da Amadora no seu anterior comunicado. A confirmação pública desses factos pelo próprio interveniente coloca-nos perante uma situação que suscita sérias e legítimas preocupações”, fez saber a administração do clube da Reboleira.



Em comunicado lançado no seu site oficial, o Estrela da Amadora insiste ter salvaguardado 10% do valor de uma futura transferência quando, em janeiro de 2025, o jogador brasileiro trocou a Amadora por Vila do Conde, para, em janeiro, ser vendido pelo Rio Ave ao Olympiakos.



“O Estrela da Amadora detém 10% numa futura transferência do atleta André Luiz e a verificar-se que existiram propostas de valor substancialmente superior às que vieram a ser efetivamente praticadas, tal circunstância traduz-se, objetivamente, numa diminuição direta da receita a que o nosso clube teria direito”, lembra o clube amadorense, com preocupação.



De forma a ser totalmente esclarecido relativamente a este tema, o emblema amadorense fez saber que “irá reiterar a exigência de acesso integral à documentação da operação, recorrerá ao Tribunal Arbitral do Desporto para salvaguarda dos seus direitos e reserva-se ao direito de participar às entidades competentes todos os factos públicos que, pela sua natureza, justifiquem averiguação adicional”.



André Luiz, de 23 anos, chegou a ser apontado ao Benfica na última janela de transferências, sendo que a comunicação social portuguesa deu conta de uma proposta de 12 ME dos 'encarnados' que foi rejeitado pelo acionista maioritário da SAD do Rio Ave, o grego Evangelos Marinakis, que é também dono do Olympiacos.