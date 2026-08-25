Futebol Nacional
Estrela da Amadora oficializa venda da SAD a consórcio alemão
O Estrela da Amadora oficializou a venda da SAD a um consórcio alemão composto por duas empresas e um grupo de investimento. No negócio estão envolvidos os futebolistas Thomas Muller, Mats Hummels e Yann Sommer.
O negócio – agora oficializado – da venda do Estrela da Amadora ao "consórcio internacional liderado pela ADvantage e pela LEAD, com o apoio do Grupo KI" prevê a aquisição de 90% do capital social da SAD do emblema por parte dos alemães.
No novo projeto que estará a ser pensado para o futuro do clube estão ainda envolvidas caras bem conhecidas dos relvados internacionais: Thomas Muller, Mats Hummels e Yann Sommer são acionistas do Grupo KI.
"Estamos entusiasmados por fazer parceria com a equipa e ansiosos por apoiá-los enquanto constroem algo especial", afirmou Alexander Benter, da ADvantage, agora acionista maioritária dos “tricolores”.
O negócio ficou feito por uma verba a rondar os 40 milhões de euros. O empresário alemão Johannes Mosmang assume, aos 35 anos, o cargo de presidente da SAD do clube português, funções desempenhadas por Paulo Lopo desde 2020, agora como presidente da direção do clube da Reboleira.
Nos últimos seis anos, o Estrela da Amadora escalou do Campeonato de Portugal, a quarta divisão do futebol português, até à I Liga, de onde não mais saiu desde 2023.
O investimento estrangeiro no clube traça novas ambições, que passam por torná-lo mais forte e competitivo entre os rivais.
"Portugal é um dos ambientes mais estimulantes do futebol europeu da atualidade. Estamos empenhados em desenvolver este clube de forma disciplinada e sustentável, investindo nas pessoas certas, na infraestrutura certa e no modelo de futebol certo, para que todos os que estão ligados ao Estrela da Amadora possam orgulhar-se do que construiremos juntos", explicou Benter.
O Estrela continua a deter os restantes 10% do capital social da SAD, respeitando os valores percentuais exigidos pela legislação portuguesa, que se fixa no valor mínimo de 5%.
No novo projeto que estará a ser pensado para o futuro do clube estão ainda envolvidas caras bem conhecidas dos relvados internacionais: Thomas Muller, Mats Hummels e Yann Sommer são acionistas do Grupo KI.
"Estamos entusiasmados por fazer parceria com a equipa e ansiosos por apoiá-los enquanto constroem algo especial", afirmou Alexander Benter, da ADvantage, agora acionista maioritária dos “tricolores”.
O negócio ficou feito por uma verba a rondar os 40 milhões de euros. O empresário alemão Johannes Mosmang assume, aos 35 anos, o cargo de presidente da SAD do clube português, funções desempenhadas por Paulo Lopo desde 2020, agora como presidente da direção do clube da Reboleira.
Nos últimos seis anos, o Estrela da Amadora escalou do Campeonato de Portugal, a quarta divisão do futebol português, até à I Liga, de onde não mais saiu desde 2023.
O investimento estrangeiro no clube traça novas ambições, que passam por torná-lo mais forte e competitivo entre os rivais.
"Portugal é um dos ambientes mais estimulantes do futebol europeu da atualidade. Estamos empenhados em desenvolver este clube de forma disciplinada e sustentável, investindo nas pessoas certas, na infraestrutura certa e no modelo de futebol certo, para que todos os que estão ligados ao Estrela da Amadora possam orgulhar-se do que construiremos juntos", explicou Benter.
O Estrela continua a deter os restantes 10% do capital social da SAD, respeitando os valores percentuais exigidos pela legislação portuguesa, que se fixa no valor mínimo de 5%.
Tópicos