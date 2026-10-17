Estrela da Amadora supera Fazendense com `bis` de Tom Moustier

Num duelo entre um primodivisionário e uma formação que compete no Campeonato de Portugal, Tom Moustier ‘bisou’ aos 65 e 85 minutos, com Ivanilson Magalhães a apontar o tento da formação ribatejana, aos 79.



O início de jogo teve uma natural superioridade dos 'tricolores', sendo que Leandro Antonnetti, aos 18 e aos 24 minutos, e Tom Moustier, aos 22, até remataram com perigo, mas o primeiro golo apenas chegou na etapa complementar.



Aos 65 minutos, Jefferson Encada foi à linha de fundo cruzar para Tom Moustier encostar ao primeiro poste.



A reação surgiu já aos 79 minutos, quando Ivanilson Magalhães apareceu ao segundo poste para cabecear para a igualdade na sequência de um canto à direita do ataque da equipa de José Miguel Dias.



No entanto, Tom Moustier estava numa tarde inspirada e, aos 85 minutos, após um excelente trabalho de Marcus Abraham à direita do ataque, cabeceou para dar o triunfo aos comandados de Pepa, que, assim, continuam em prova.



Depois de ter eliminado o Ginásio Figueirense (6-1) e o Moçarriense (1-0), o emblema de Fazendas de Almeirim, que defrontou pela primeira vez na história uma equipa a militar na I Liga, encerra a participação na presente edição da prova rainha.







Jogo realizado no Campo 2 do Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.



Fazendense – Estrela da Amadora, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



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0-1, Tom Moustier, 65 minutos.



1-1, Ivanilson Magalhães, 79.



1-2, Tom Moustier, 85.







Equipas:



- Fazendense: André Cotovio, João Lopes, Liandro Moura, Zé Tomás, Ivanilson Magalhães, Marco Pires (Carlos Bacalhau, 71), Salvador Coutinho (Marco Tiago, 71), João Moreira (Eduardo Vintoniv, 86), Alexandre Fernandes (Guilherme Barbosa, 88), Rafael Dias e Torrez Gomez (Diogo Costa, 88).



(Suplentes: Guilherme Amoroso, Guilherme Barbosa, Carlos Bacalhau, Eduardo Vintoniv, Diogo Costa, Marco Tiago e Ivan Alves).



Treinador: José Miguel Dias.



- Estrela da Amadora: Diogo Pinto, Jefferson Encada (Max Scholze, 88), Luan Patrick, Bernardo Schappo, Lucas Mincarelli, Santiago Serra, Joan Jordán (Lovro Zvonarek, 77), Tom Moustier, Ianis Stoica (Beni Souza, 63), Leandro Antonetti (Henrique Poniewas, 77) e Alisson Souza (Marcus Abraham, 63).



(Suplentes: Leon Linck, Max Scholze, Rafa Soares, Stefan Lekovic, Lovro Zvonarek, Marcus Abraham, Beni Souza e Henrique Poniewas).



Treinador: Pepa.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tom Moustier (78) e Guilherme Barbosa (88).



Assistência: Cerca de 500 espectadores.