Estrela da Amadora vende Igor Jesus ao Los Angeles FC

“O CF Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o Los Angeles FC para a transferência, a título definitivo, do atleta Igor Jesus”, escreveu o conjunto estrelista, numa publicação nas redes sociais.



Recrutado ao Flamengo no início da época, Igor Jesus realizou um total de 15 partidas pela camisola tricolor, o suficiente para chamar a atenção do Los Angeles FC, que não divulgou detalhes da transferência, com a comunicação social a avançar um negócio de cerca de quatro milhões de euros, sendo que o clube brasileiro detinha 50% do passe.



“Igor é um jovem jogador entusiasmante, que tem já uma experiência considerável na sua carreira. Estamos felizes por dar as boas-vindas a um jogador com a sua qualidade e currículo. Esperamos que contribua para o nosso sucesso nos próximos anos”, disse o vice-presidente e diretor-geral do Los Angeles FC, John Thorrington, no portal oficial do clube.



O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, já tinha confirmado a saída do brasileiro durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting de Braga, tal como André Luiz, que deverá ser oficializado em breve como novo reforço do Rio Ave.



O Estrela da Amadora é 14.º colocado da I Liga de futebol, com 16 pontos, enquanto o Los Angeles FC está em pré-época, após alcançar as meias-finais da conferência oeste.