Futebol Nacional
Estrela derrota Al Nassr e ergue Troféu Cidade da Amadora
O Estrela da Amadora venceu os sauditas do Al Nassr por 4-2, no jogo de apresentação da equipa amadorense aos seus associados, conquistando o Troféu Cidade da Amadora.
Os 'tricolores' impuseram-se ao campeão da Arábia Saudita, do qual fazem parte os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, que ainda cumpre férias após ter representado Portugal no Mundial2026, e João Félix, que não participou na partida, mas assistiu a partir da tribuna.
O conjunto da Reboleira apresentou-se com três reforços no 'onze' inicial, o guarda-redes Léo Linck, o defesa Rafa Soares e o médio Lovro Zvonarek.
O Estrela controlou a primeira meia hora da partida e dentro desse período colocou-se em vantagem através do ponta de lança Leandro Antonetti, que cabeceou colocado após cruzamento de Abraham Marcus, aos 25 minutos.
O guarda-redes do Al Nassr recebeu ordem de expulsão aos 50 minutos, por derrube a Lovro Zvonarek, que se isolava, e o domínio ‘tricolor’ acentuou-se.
A superioridade numérica dos locais fazia-se notar e, aos 61, ampliaram a vantagem num momento de inspiração de Abraham Marcus, num remate cruzado, sem possibilidade de defesa para o guardião saudita.
O Estrela da Amadora realizava uma exibição agradável e chegou aos 3-0, aos 77 minutos, numa recarga de van Hooijdonk a uma defesa incompleta de Al Otaibi.
O Al Nassr subiu de produção e reduziu aos 79 minutos, num remate rasteiro e colocado de Al Hamdan, reduzindo para a diferença mínima 10 minutos depois, num cabeceamento de Hayder, após canto cobrado pela direita.
A aproximação saudita não colocou em causa o triunfo do emblema da Reboleira, que na última jogada do desafio voltou a marcar, num lance de insistência de Beni Souza, aos 90+8.
Este foi o último ensaio do Estrela da Amadora antes do início oficial da competição, com os amadorenses a jogarem a primeira jornada da I Liga em casa frente ao Sporting no arranque da I Liga.
Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.
Estrela da Amadora – Al Nassr, 4-2.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Leandro Antonetti, 25 minutos.
2-0, Abraham Marcus, 61.
3-0, van Hooijdonk, 77.
3-1, Al Hamdan, 79.
3-2, Hayder, 89.
4-2, Beni Souza, 90+8.
Equipas:
- Estrela da Amadora: Léo Linck, Max Scholze, Luan Patrick, Bernardo Schappo, Rafa Soares, Santiago Serra, Eddy Doué, Lovro Zvonarek, Abraham Marcus, Ianis Stoica e Leandro Antonetti.
(Jogaram ainda: Diogo Pinto, Jefferson Encada, Stefan Lekovic, Atanas Chernev, Robinho, Alisson, Beni Souza, van Hooijdonk, Tom Moustier, David Grilo, Nathan Malaca e Pedro Vanga).
Treinador: Pepa.
- Al Nassr: Bento, Saad, Simakan, Nader, Salem, Alhassan, Haqawi, Sami, Ângelo, Marran e Sufyani.
(Jogaram ainda: Rakan, Al Otaibi, Sultan, Iñigo Martinez, Al Khaibari, Al Hamdan, Al Jaber, Wesley, Aman e Hayder).
Treinador: Ange Postecoglou.
Árbitro: João Veríssimo (AF Santarém).
Ação disciplinar: Santiago Serra (17), Ângelo (39), Simakan (51) e Tom Moustier (90+4); cartão vermelho para Bento (50).
Assistência: 4.183 espectadores.
O conjunto da Reboleira apresentou-se com três reforços no 'onze' inicial, o guarda-redes Léo Linck, o defesa Rafa Soares e o médio Lovro Zvonarek.
O Estrela controlou a primeira meia hora da partida e dentro desse período colocou-se em vantagem através do ponta de lança Leandro Antonetti, que cabeceou colocado após cruzamento de Abraham Marcus, aos 25 minutos.
O guarda-redes do Al Nassr recebeu ordem de expulsão aos 50 minutos, por derrube a Lovro Zvonarek, que se isolava, e o domínio ‘tricolor’ acentuou-se.
A superioridade numérica dos locais fazia-se notar e, aos 61, ampliaram a vantagem num momento de inspiração de Abraham Marcus, num remate cruzado, sem possibilidade de defesa para o guardião saudita.
O Estrela da Amadora realizava uma exibição agradável e chegou aos 3-0, aos 77 minutos, numa recarga de van Hooijdonk a uma defesa incompleta de Al Otaibi.
O Al Nassr subiu de produção e reduziu aos 79 minutos, num remate rasteiro e colocado de Al Hamdan, reduzindo para a diferença mínima 10 minutos depois, num cabeceamento de Hayder, após canto cobrado pela direita.
A aproximação saudita não colocou em causa o triunfo do emblema da Reboleira, que na última jogada do desafio voltou a marcar, num lance de insistência de Beni Souza, aos 90+8.
Este foi o último ensaio do Estrela da Amadora antes do início oficial da competição, com os amadorenses a jogarem a primeira jornada da I Liga em casa frente ao Sporting no arranque da I Liga.
Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.
Estrela da Amadora – Al Nassr, 4-2.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Leandro Antonetti, 25 minutos.
2-0, Abraham Marcus, 61.
3-0, van Hooijdonk, 77.
3-1, Al Hamdan, 79.
3-2, Hayder, 89.
4-2, Beni Souza, 90+8.
Equipas:
- Estrela da Amadora: Léo Linck, Max Scholze, Luan Patrick, Bernardo Schappo, Rafa Soares, Santiago Serra, Eddy Doué, Lovro Zvonarek, Abraham Marcus, Ianis Stoica e Leandro Antonetti.
(Jogaram ainda: Diogo Pinto, Jefferson Encada, Stefan Lekovic, Atanas Chernev, Robinho, Alisson, Beni Souza, van Hooijdonk, Tom Moustier, David Grilo, Nathan Malaca e Pedro Vanga).
Treinador: Pepa.
- Al Nassr: Bento, Saad, Simakan, Nader, Salem, Alhassan, Haqawi, Sami, Ângelo, Marran e Sufyani.
(Jogaram ainda: Rakan, Al Otaibi, Sultan, Iñigo Martinez, Al Khaibari, Al Hamdan, Al Jaber, Wesley, Aman e Hayder).
Treinador: Ange Postecoglou.
Árbitro: João Veríssimo (AF Santarém).
Ação disciplinar: Santiago Serra (17), Ângelo (39), Simakan (51) e Tom Moustier (90+4); cartão vermelho para Bento (50).
Assistência: 4.183 espectadores.
(Com Lusa)