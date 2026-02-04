Europeu de Futsal. Portugal procura lugar na final em duelo frente à França

Na Arena Stozice, em Liubliana, os comandados de Jorge Braz medem forças com um adversário que, apesar de ser apenas a segunda participação em fases finais de Europeus, foi quarta no último Mundial, no qual Portugal se ficou pelos ‘quartos’.





A França é uma das seleções que mais tem crescido na modalidade nos últimos anos e volta a chegar às meias-finais de uma grande competição, cimentando de vez a sua posição entre as melhores seleções continentais e candidatas ao título.

No entanto,, que tem início às 20:30 (19:30 em Lisboa), logo depois da primeira meia-final, que oporá a recordista de títulos Espanha à seleção croata.A equipa das ‘quinas’ superou a fase de grupos com distinção, depois das vitórias diante de Itália (6-2), Hungria (5-1) e Polónia (3-2), num pleno de triunfos a que deu seguimento nos quartos de final, numa vitória expressiva frente à Bélgica, por 8-2.Já a França entrou com um empate 2-2 face à Croácia, também ela semifinalista, arrebatando depois a liderança do grupo com triunfos contra a anfitriã Letónia, por 5-0, e Geórgia, por 3-1, eliminando nos ‘quartos’ a Ucrânia (4-2, após tempo extra).Além disso, o francês Souheil Mouhoudine igualou o belga Omar Rahou, já fora da prova, no topo da lista dos melhores marcadores, com seis golos, embora a turma gaulesa se apresentará desfalcada de Abdessamad Mohammed, devido a castigo.Com arbitragem do croata Nikola Jelic e do esloveno Ales Mocnik Peric, Portugal e França entrarão em campo já a saber o primeiro finalista, uma vez que Espanha e Croácia se defrontarão, também na Arena Stozice, pelas 17:00 (16:00 em Lisboa).