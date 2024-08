Ex-futebolistas consideram Sporting e FC Porto os candidatos ao título

À margem do "jogo dos famosos", que reuniu uma equipa do Brasil, capitaneada por Ronaldinho Gaúcho, e uma de Portugal, liderada por Ricardo Quaresma, vários antigos jogadores de destaque foram desafiados a analisar a atualidade do futebol português.”, começou por sublinhar o "matador"O avançado goleador, que passou por "dragões" e "leões", destacou o “bom futebol” que as duas equipas estão a apresentar no início da temporada e sublinhou a permanência no Sporting do sueco Viktor Gyökeres, felicitando o trabalho do amigo Hugo Viana.”, apontou o brasileiro, agora com 50 anos., irmão de Ronaldinho e que passou por Sporting e Estrela da Amadora em Portugal, elogiou as “temporadas incríveis” que os lisboetas têm feito nos últimos anos, num futebol português que evoluiu e tem efetuado “um trabalho diferenciado”.”, elogiou o antigo médio e empresário do seu irmão.





Anderson Polga...



Anderson Polga foi outro ex-"leão" que representou a equipa do Brasil neste encontro solidário no Estádio José Gomes, na Amadora, e revelou que está a tentar alterar os seus voos de regresso para poder assistir ao vivo ao ‘clássico’ no recinto sportinguista.



“Estamos em grande, a ganhar campeonatos como há muito não se via. Um início de época maravilhoso e agora um ‘clássico’, onde acredito que o clube estará pronto para fazer um grande jogo e continuar com essa confiança rumo ao bicampeonato”, frisou.





Nelson Pereira...



Entre os ex-futebolistas portugueses, o antigo guarda-redes Nélson Pereira, que jogou também no Sporting, considerou que o jogo da Supertaça, concluído com uma vitória do FC Porto por 4-3, após uma reviravolta épica, ainda deve mexer nos dois conjuntos.



“São duas equipas a atravessar um grande momento. Há um dado importante, que é o jogo da Supertaça, que ainda deve mexer nos jogadores de um lado e de outro. Temos muitos condimentos para que seja um grande jogo e desejo que no final se fale apenas dos jogadores e do espetáculo. Isso é que seria um grande jogo de futebol”, expressou.





Luís Lourenço...



Já o ex-avançado leonino Luís Lourenço salientou um “arranque diabólico” de época, que permite aguardar com expectativa por uma I Liga “muito competitiva”, e entende que o Sporting precisa de contratar mais um dianteiro e colmatar a saída de Paulinho.



“Espero um grande jogo, de duas grandes equipas que vão querer ganhar. Claro que o Sporting, jogando em casa, é favorito e quer melhorar depois da Supertaça, mostrando aos adeptos que foi apenas um raro acaso. São jogos completamente distintos. Desejo que seja um grande espetáculo, sem casos, e com muitos golos”, frisou Luís Lourenço.





Chaínho...



Por outro lado, o ex-portista Chaínho realçou que o mote para um grande campeonato já foi dado: “Vai ser um campeonato competitivo. Há equipas fortes e o Sporting e o FC Porto estão a praticar bom futebol, com boas dinâmicas. Muita coisa vai decorrer, mas o mote para um campeonato positivo está dado. O campeonato promete”, sublinhou.



Sporting e FC Porto, ambos com três vitórias nas três rondas já disputadas, defrontam-se na quarta jornada da I Liga, no sábado, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade.