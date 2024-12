Extremo brasileiro Matheusinho vai reforçar o Santa Clara

O extremo Matheusinho, de 26 anos, que alinhava no Criciúma, do Brasil, vai reforçar o Santa Clara, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga de futebol em comunicado.

“Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Venho com muita vontade de ajudar os meus companheiros a atingir os objetivos do clube. Sei que estão muito bem e vou fazer tudo para conseguir adaptar-me rapidamente e dar também o meu contributo”, afirmou o jogador em declarações reproduzidas pelo clube, pelo qual só poderá ser inscrito na reabertura das inscrições, em janeiro.



Matheusinho, que representava o Criciúma, clube que foi despromovido após terminar o campeonato brasileiro em 18.º lugar, chega aos Açores como “jogador livre”, tendo assinado contrato até ao final da temporada 2026/27.



No principal escalão brasileiro, o extremo de 26 anos participou em 28 jogos, apontando cinco golos e três assistências.



Além do Criciúma, Matheusinho também conta com passagens pelo América Mineiro e pelos israelitas do Beitar Jerusalém e Ashdod.



Esta temporada, o Santa Clara soma nove vitórias e quatro derrotas na I Liga de futebol, ocupando o quarto lugar.