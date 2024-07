Facundo Cáseres reforça Gil Vicente por uma temporada

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação do médio argentino Facundo Cáseres, que na época passada alinhou no Farense, também do principal escalão.

O centrocampista, de 23 anos, assinou um contrato válido por uma temporada com o emblema barcelense e já integrou o estágio que o conjunto minhoto está a fazer em Arcos de Valdevez.



Formando no Vélez Sarsfield, Facundo Cáseres teve uma passagem de duas épocas pelo futebol croata, ao serviço do NK Instra, antes de rumar ao Farense, onde na época passada participou em 23 jogos da equipa principal.



O médio argentino é o oitavo reforços dos "galos" para a nova temporada, depois de Yaya Sithole (ex-Tondela), Josué Sá (ex-Rio Ave), Jorge Aguirre (ex-Osasuna, Esp), David Colado (ex-Villarreal, Esp), Marcos Fernández (ex-Maiorca, Esp) e Jonathan Mutombo (ex-Vitória de Guimarães).