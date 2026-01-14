Fafe, da Liga 3, elimina Sporting de Braga e está nas meias da Taça de Portugal

Em Fafe, a equipa da casa, que já tinha eliminado os primodivisionários Arouca e Moreirense nesta edição da prova, adiantou-se no marcador com um golo de João Santos, aos 42 minutos, e ampliou a vantagem por Carlos Daniel, aos 70, com o costa-marfinense Mario Dorgeles a reduzir, aos 90+5.

Com este triunfo, o Fafe apurou-se pela terceira vez para esta fase da Taça de Portugal, repetindo os feitos de 1976/77 e 1978/79, e juntou-se ao Torreense, da II Liga, nas equipas já qualificadas para as meias-finais, disputadas a duas mãos.

Os outros dois semifinalistas vão sair dos duelos entre o FC Porto e o Benfica, que se disputa ainda hoje, e entre o AVS e o Sporting, atual detentor do troféu, em jogo agendado para o dia 04 de fevereiro.