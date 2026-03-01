Falta de eficácia dita empate sem golos entre Paços e Oliveirense

Com este resultado, penalizador para os locais pelas oportunidades criadas, o Paços igualou os 24 pontos do Portimonense, ambos em zona de descida direta, enquanto a Oliveirense, após duas derrotas seguidas, mantém-se em zona de play-off, com 26.



A Oliveirense pode agradecer o ‘nulo’ ao intervalo a Ricardo Ribeiro, decisivo em três ocasiões a negar o golo ao Paços, em remates de David Costa, Nuno Cunha e Miguel Falé, aos sete, 13 e 38 minutos, respetivamente.



Pelo meio, Rafael Vieira, Iuri Moreira e Lumungo também visaram com perigo a baliza da Oliveirense, uma equipa muito curta no ataque.



O segundo tempo teve mais paragens e menos aproximações às balizas. Os forasteiros jogaram com o resultado, voltaram a contar com a inspiração de Ricardo Ribeiro e tiveram felicidade numa bola ao ‘ferro’ de Rafael Vieira, que, já nos descontos, fez falta sobre Armando Silva na área pacense, mas Bura atirou por cima.







Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Oliveirense, 0-0.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Rafa Oliveira, Miguel Mota (Leandro Dias, 66), Rafael Vieira, Tiago Ferreira, André Sousa, Francisco Ramos, Nuno Cunha (João Pinto, 77), David Costa (Diego Fernandes, 86), Lumungo (Vlad, 67), Iuri Moreira (João Victor, 77) e Miguel Falé.



(Suplentes: Marafona, Kauan, Leandro Dias, Nito Gomes, João Pinto, Rodrigo Duarte, Vlad, Diego Fernandes e João Victor.)



Treinador: Nuno Costa (adjunto).



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Vasco Santos, Bura, Frederico Namora, Armando Lopes, Sabino (Joanderson, 79), Manga Foe-Ondoa, Tiago Brito, João Silva (Diogo Pereira, 79), Pedro Martelo (Gustavão, 69) e Bruno Silva.



(Suplentes: Nitai Greis, Mateus Raniel, Luís Bastos, Diogo Pereira, Lucas Henrique, Joanderson, Amadou Diallo, João Adriano e Gustavão.)



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Mota (34), João Silva (58), Iuri Moreira (64), Sabino (67), João Victor (87) e Gustavão (90+2).



Assistência: 2.679 espetadores.