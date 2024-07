Famalicão arranca a época com três caras novas

que, no primeiro dia de trabalho, contou com 19 atletas.No primeiro dia de trabalhos, estiveram ausentes três atletas, nomeadamente o defesa Enea Mihaj, que representou a seleção da Albânia no Euro2024, e os avançados Jhonder Cádiz, ainda ao serviço da Venezuela na Copa América, e Sorriso, este devidamente autorizado.O primeiro dia da nova época foi dedicado à realização de exames médicos e testes físicos, conforme anunciou o clube da I Liga portuguesa.Luiz Júnior, Ivan Zlobin e Hugo Cunha.Martin Aguirregabiria, Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Riccieli, Francisco Moura e Enea Mihaj.Gustavo Assunção, Mirko Topic, Zaydou Youssouf, Tom van de Looi, Gustavo Sá, Samuel Lobato e Otso Liimatta.Rochinha, Afonso Rodrigues, Óscar Aranda e Pablo.Nathan, Zé Henrique, Filipe Soares, Tom Lacoux, Henrique Araújo, Florian Danho, Chiquinho, Puma (Estrela Vermelha, Ser), Dobre e Théo Fonseca.