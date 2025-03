Famalicão e Rio Ave equilíbrio à vista

Em risco de falhar a próxima jornada em caso de cartão amarelo estão Rochinha, Rafa Soares e Óscar Aranda.





O técnico Hugo Oliveira mostrou-se satisfeito, durante a antevisão ao encontro, por poder contar com todos os atletas: "É bom para o treinador ter todos os jogadores disponíveis. Torna-se mais difícil para mim tomar decisões, mas são decisões que nos deixam com vontade de as fazer, porque é sinal que temos qualidade dentro de portas".





Quanto ao Rio Ave, Petit vai estar privado de três jogadores: Pancho Petrasso, Tobías Medina e Jonathan Panzo. O defesa central - marcou o golo da vitória frente ao SC Braga - é o mais recente nome no boletim clínico vilacondense e abre a porta, garantidamente, a uma mexida no onze inicial. Pode, porventura, ser a oportunidade de Konstantinos Kostoulas se estrear pelo Rio Ave.





























Os vilacondenses não têm nenhum jogador impedido de ir a jogo por questões disciplinares, mas têm atletas em risco. Clayton Silva vai falhar a próxima partida se vir o cartão amarelo - tem oito no campeonato - e o mesmo se aplica a Demir Tiknaz e Omar Richards, que têm quatro amarelos.

Motivado por uma vitória frente ao Sporting de Braga na jornada passada, o Rio Ave visita Famalicão, a partir das 20h15, ciente de que uma vitória lhe permite ultrapassar o adversário de hoje na tabela.O Famalicão, derrotado na semana passada pelo Nacional, ocupa a nona posição da classificação, com 31 pontos, menos dois do que o adversário de hoje, que é 10.º, com 29.