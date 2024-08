Famalicão reforça ataque com chegada do marroquino Yassir Zabiri

Na época passada, ao serviço do clube marroquino, o jogador apontou três golos em 11 jogos. Representou ainda a seleção de sub-20 de Marrocos, pela qual contabilizou 12 internacionalizações e marcou oito tentos.



Em declarações aos canais de comunicação oficiais do clube, Yassir Zabiri revelou-se satisfeito por esta escolha na sua carreira.



“Estou muito orgulhoso por estar aqui. Sinto-me feliz por estar num clube tão bom e em que há uma clara aposta nos jovens jogadores. Estou muito entusiasmado por iniciar a primeira experiência no futebol europeu. É uma oportunidade fantástica começar o meu percurso no futebol europeu ao serviço de um clube que se tem destacado nas últimas temporadas”, referiu o ponta de lança, acrescentando ainda que sabe “que a equipa apresenta um futebol muito interessante”.



O jogador marroquino apresentou-se preparado para os desafios que estão para chegar.



“Estou ansioso por começar a disputar um campeonato com um nível diferente do marroquino e estou disposto a dar o máximo para evoluir e poder retribuir toda a confiança que o clube depositou nas minhas capacidades”, concluiu.