Farense-Al-Ittihad terminou em batalha campal

Com o marcador em 3-1 a favor dos algarvios, um desaguisado entre Belloumi e Fallath, aos 82 minutos, originou a confusão dentro de campo, com jogadores aos socos e o "staff" dos dois lados a tentarem travar uma autêntica batalha campal, que resultou, nas expulsões de Tomané, avançado do Farense, e de Alshmrani, do lado dos sauditas.



Quando os ânimos pareciam estar mais calmos, a confusão prosseguiu com os adeptos atrás do banco do Al-Ittihad, com pelo menos uma cadeira atirada para a bancada, e o árbitro decidiu colocar ponto final na partida, numa altura em que o Farense vencia por 3-1.



No jogo de apresentação dos algarvios aos sócios, a equipa da Arábia Saudita, que contou com o português Jota no "onze" inicial, adiantou-se no marcador, pelo francês Benzema, aos 12 minutos, mas os algarvios deram a volta na segunda metade.



Marcaram os reforços Darío Poveda, aos 49, de grande penalidade, e Tomané, aos 57, e o capitão Marco Matias, aos 81.



Com quatro triunfos, um empate e duas derrotas na pré-época, a formação de José Mota volta a jogar na sexta-feira, frente ao Portimonense, às 20h00, no Estádio Municipal de Portimão.