Farense apresenta-se com o objetivo de melhorar o 10.º lugar

Numa sessão realizada no "rooftop" de uma unidade hoteleira da cidade algarvia, na presença de dezenas de adeptos, foram chamados, um a um, todos os elementos do plantel, vestindo os quatro equipamentos para a temporada 2024/25, seguindo-se equipa técnica, equipa médica e "staff".



O clube algarvio conta com nove caras novas para esta temporada: o guarda-redes Kaique (ex-Palmeiras, Brasil), os defesas Raúl Silva (ex-Universitatea Craiova, Roménia), Marco Moreno (ex-Atlético de Madrid, Espanha) e Lucas Áfrico (ex-FK Qabala, Azerbaijão), os médios Ângelo Neto (ex-Casa Pia) e Filipe Soares (ex-Famalicão), e os avançados Álex Bermejo (ex-Burgos, Espanha), Darío Poveda (ex-Cartagena, Espanha) e Tomané (ex-APOEL, Chipre).



Kauan, Rivaldo Morais e Geovanny, que na época passada alinhavam na equipa de sub-23 dos algarvios, convenceram o técnico José Mota nas primeiras semanas de trabalho e integram oficialmente o plantel para a nova temporada.



O nome do guarda-redes Kaique foi anunciado, mas o jogador não esteve presente, encontrando-se a recuperar de uma operação ao antebraço esquerdo, após lesão sofrida no jogo frente ao Benfica esta pré-temporada.



Ambição reforçada



O presidente do Farense, João Rodrigues, e o treinador José Mota assumiram ambos aos jornalistas que a intenção passa por melhorar o 10.º lugar da época passada, o melhor registo dos algarvios no escalão principal desde 1995/96.



“Não queremos criar falsas pretensões. Vamos com os pés muito bem assentes no chão e sem criar expectativas que, depois, causem desapontamento nas pessoas. O nosso objetivo é que o Farense faça igual ou melhor do que no ano passado e o grande objetivo é a manutenção”, frisou o dirigente.



Questionado sobre o interesse do Marselha no extremo argelino Belloumi, o presidente do Farense reconheceu “que houve propostas sérias” do clube francês, mas as duas partes não chegaram a entendimento, embora continue a existir “interesse”.



“Queremos manter os nossos jogadores todos e, dentro do possível, consolidar esta equipa ainda mais, com uma ou outra entrada. Mas nem o Farense, nem outro clube em Portugal, pode garantir que um jogador nunca será transferido”, ressalvou.