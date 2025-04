Farense desesperado procura a vitória

Sem vencer desde o passado mês de dezembro, o conjunto algarvio sabe que uma vitória vale a aproximação ao posto de playoff, atualmente, na posse do AFS. Para tal há que ultrapassar uma das sensações do campeonato, sabendo de antemão que Marcos Moreno e Elves Baldé são cartas fora do baralho para Tozé Marreco devido a lesão.





Apesar da posição aflitiva do Farense, o treinador do Casa Pia, João Pereira, não se deixa iludir pelos 17 pontos do adversário desta segunda-feira, garantindo que «o Farense tem um dos melhores plantéis da Liga".





Além disso, o jovem técnico dos "gansos" ressalvou o grande ambiente que o Estádio São Luís habitualmente apresenta, mas não deixou de apontar para o objetivo: "Teremos de ter os pés bem assentes no chão e capacidade de trabalho. Sem isso, estaremos muito longe de atingir objetivos", referiu na conferência de antevisão.

De regresso às vitórias frente ao Rio Ave, não se esperam grandes mexidas na equipa a ser escalada por João Pereira. De resto e a juntar aos lesionados, Kiki Silva e Clau Mendes, Ruben Kluivert é também baixa certa em virtude da sequência de amarelos.





Farense e Casa Pia entram em campo com estados de espírito diferentes. Os "leões" de Faro procuram os três pontos para encurtarem distância para o antepenúltimo lugar, enquanto os "gansos" pretendem manter o 7.º lugar, a olhar para os lugares de acesso às competições europeias.