Farense empresta Fran Delgado ao Ceuta

O lateral direito espanhol Fran Delgado vai reforçar o Ceuta, do terceiro escalão do futebol de Espanha, por empréstimo de uma época do Farense, anunciou o emblema da I Liga de futebol.

O defesa, de 23 anos, oriundo do Betis, chegou ao clube algarvio há um ano, mas, "tapado" pelo titular Pastor, teve poucas oportunidades ao longo da temporada transata, somando apenas 12 jogos oficiais, nove deles na I Liga.



Fran Delgado cumpriu no Betis a maior parte da sua formação, período em que também passou pelo Real Madrid, e estreou-se como sénior na equipa B dos sevilhanos. Pela equipa principal do Betis, fez apenas três partidas oficiais antes de chegar a Faro.



Com a saída do lateral espanhol, aumentam para 11 as baixas registadas pela formação algarvia face ao plantel da última temporada.