Farense ganha duelo de promodivisionários

Os comandados por Tozé Marreco marcaram por Dário Poveda, aos sete minutos, e Elves Baldé, aos 32, com o tento de Alfonso Trezza, aos 16, e a criação de bastantes oportunidades de golo no segundo tempo a serem insuficientes para os arouquenses levarem a partida para prolongamento.



Desta forma, os algarvios recebem, na próxima fase da competição, o vencedor da eliminatória entre Benfica e Estrela da Amadora, que se disputa hoje, a partir das 20:45.



Os forasteiros entraram melhor na partida e inauguraram o marcador praticamente a abrir, num lance de bom envolvimento coletivo, em que o cruzamento rasteiro de Miguel Menino, pelo corredor direito, encontrou Darío Povedo em boa posição e o avançado aproveitou a ocasião com uma finalização 'cirúrgica' para o fundo das redes.



O conjunto arouquense conseguiu responder pouco depois, aos 16, por intermédio de Alfonso Trezza, na sequência de um erro do guardião do Farense, Kaikel, que não conseguiu agarrar o cruzamento de Tiago Esgaio e deixou a bola à mercê do uruguaio, que igualou o resultado 'sem pedir permissão'.



Ainda assim, o Farense não se deixou destabilizar e colocou-se novamente na frente do marcador à passagem da meia hora: na sequência de um livre lateral estudado, Marco Matias faz um passe rasteiro para o surgimento de Elves Baldé, que aproveitou a enorme desatenção e passividade da defensiva contrária para fazer o 2-1.



No segundo tempo, o Arouca reagiu e, à medida que o tempo passava, foi remetendo o Farense para cada vez mais junto da sua baliza, mas foi sobretudo nos últimos 20 minutos que os anfitriões conseguiram desmontar o bloco contrário e criar verdadeiras ocasiões de perigo.



Na sequência mais ilustrativa da ineficácia dos 'lobos', Jason quase marcou num remate desviado de fora da área, aos 76, para novamente no minuto seguinte, após grande passe de David Simão, ficar próximo, num remate bem defendido por Kaiquel.



Aos 79 minutos, os arouquenses ainda tiveram uma excelente ocasião, mas a qualificação do Farense acabaria mesmo por confirmar-se.







Jogo no Estádio Municipal de Arouca.



Arouca – Farense, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Darío Poveda, 07 minutos.



1-1, Alfonso Trezza, 16.



1-2, Elves Baldé, 32.







Equipas:



- Arouca: Nico Mantl, Tiago Esgaio, Jose Fontán, Boris Popović (Chico Lamba, 46), Mateus Quaresma (Pablo Gozálbez, 61) Pedro Santos (Miguel Puche, 84), David Simão, Taichi Fukui (Henrique Araújo, 46), Jason Remeseiro, Ivo Rodrigues e Alfonso Trezza (Güven Yalçin, 72).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Miguel Puche, Pablo Gozálbez, Weverson, Mamadou Loum, Henrique Araújo, Güven Yalçin, Chico Lamba e Alex Pinto).



Treinador: Vasco Seabra.



- Farense: Kaiquel, Pastor, Marco Moreno, Lucas Áfrico, Paulo Victor, Cláudio Falcão, Ângelo Neto (Raul Silva, 84), Miguel Menino (Seruca, 84), Darío Poveda (Rafael Barbosa, 74) Elves Baldé (Jaime Pinto, 61) e Marco Matias (Alex Bermejo, 61).



(Suplentes: Ricardo Velho, Artur Jorge, Rafael Barbosa, Alex Bermejo, Derick Poloni, Raul Silva, Rivaldo, Seruca e Jaime Pinto).



Treinador: Tozé Marreco







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para David Simão (28), Paulo Victor (55), Lucas Áfrico (65), Seruca (90+2), Henrique Araújo (90+2) e Miguel Puche (90+6).



Assistência: 512 espectadores.