Farense goleia Moncarapachense em jogo particular

O Farense goleou hoje por 4-0 o Moncarapachense, do Campeonato de Portugal, em jogo particular disputado na academia do emblema da I Liga de futebol, em São Brás de Alportel.

Os reforços Filipe Soares e Lucas Áfrico e o capitão Marco Matias, que ‘bisou’, assinaram os golos da formação de Faro, que não divulgou informações sobre os jogadores utilizados.



O Farense soma três triunfos, um empate e duas derrotas na pré-época, voltando a jogar na quarta-feira, frente aos sauditas do Al Ittihad, no encontro de apresentação aos sócios, às 20:00, no Estádio de São Luís, em Faro.



Na jornada inaugural da I Liga, o Farense recebe o Moreirense, em jogo marcado para dia 11 de agosto, às 18:00.