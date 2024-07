Farense inicia nova época com 23 jogadores

O guarda-redes Kaique Pereira, os defesas Raúl Silva, Marco Moreno e Lucas Áfrico, o médio Ângelo Neto e o extremo Álex Bermejo são as seis caras novas dos algarvios, que continuam a ser orientados por José Mota.



Em relação à temporada anterior, transitam os guarda-redes Ricardo Velho, Miguel Carvalho, Luiz Felipe e Kauan Firmino, os defesas Pastor, Fran Delgado, Artur Jorge, Talys e Talocha, os médios Cláudio Falcão, Velásquez, Seruca e Rafael Barbosa, e os avançados Marco Matias, Elves Baldé, Belloumi e Bruno Duarte, segundo a lista fornecida à comunicação social.



O médio Geovanny e o avançado Bruno Santos, da equipa de sub-23, e o médio Rafael Teixeira, da equipa de juniores, também vão fazer a pré-época com a equipa principal, anunciou o Farense.



O defesa Rivaldo Morais e os avançados Tiago Madeira e Maxuel – os dois primeiros alinhavam nos sub-23 e o último voltou de empréstimo ao Belenenses – são três jogadores com contrato que iniciam a época às ordens de José Mota, embora não constem do plantel oficial.



Os exames médicos e físicos iniciados segunda-feira prosseguem na terça, dia para o qual também está marcado o primeiro treino, com todos os elementos do plantel presentes, confirmou fonte do emblema algarvio.



Os trabalhos de pré-época serão divididos entre o Estádio de São Luís, em Faro, e a academia do Farense, no concelho de São Brás de Alportel.



No sábado, realiza-se o primeiro jogo particular, frente à equipa de sub-23 dos algarvios, no São Luís e aberto aos adeptos, após o qual o treinador e alguns reforços estarão disponíveis para falar, pela primeira vez, à comunicação social.



O médio e antigo capitão Fabrício Isidoro, que disse adeus ao emblema de Faro após sete épocas, encabeça a lista de saídas, que inclui ainda os defesas Gonçalo Silva, Muscat e Igor Rossi, os médios Mattheus Oliveira, Cáseres e Vítor Gonçalves, e os avançados Zé Luís, Cristian Ponde e Rui Costa.



O Farense terminou a temporada 2023/24 no 10.º lugar da I Liga, o seu melhor registo desde 1995/96.



Plantel provisório do Farense para 2024/25:



- Guarda-redes: Ricardo Velho, Miguel Carvalho, Luiz Felipe, Kauan Firmino e Kaique Pereira (ex-Palmeiras, Bra).



- Defesas: Pastor, Fran Delgado, Artur Jorge, Talocha, Talys, Raúl Silva (ex-Universitatea Craiova, Rom), Marco Moreno (ex-Atlético de Madrid, Esp) e Lucas Áfrico (ex-FK Qabala, Aze).



- Médios: Cláudio Falcão, Velásquez, André Seruca, Rafael Barbosa e Ângelo Neto (ex-Casa Pia).



- Avançados: Marco Matias, Elves Baldé, Belloumi, Bruno Duarte e Álex Bermejo (ex-Burgos, Esp).



Saíram: Gonçalo Silva (FC Noah, Arm), Muscat, Igor Rossi, Mattheus Oliveira, Fabrício Isidoro, Cáseres, Vítor Gonçalves, Zé Luís, Cristian Ponde e Rui Costa (FC Tobol, Caz).