Farense quebra longo jejum de vitórias em casa

Cláudio Falcão abriu o marcador para os locais, aos 13 minutos, João Silva igualou, aos 80, e o suplente André Candeias assinou o golo que quebrou o ‘jejum’ caseiro dos algarvios, que durava desde 08 de dezembro.



A formação de Faro saiu da zona de despromoção e ascendeu ao 15.º lugar, à condição, com 27 pontos, enquanto a Lusitânia de Lourosa ocupa um tranquilo oitavo posto, com 34.



Os algarvios aproveitaram a única ocasião de golo na primeira parte para abrir o ativo, num cabeceamento de Cláudio Falcão na sequência de livre de Bruno Almeida.



Num jogo intenso, mas nem sempre bem jogado, a resposta da formação de Lourosa não foi suficiente para gerar ameaças de monta junto do setor defensivo do Farense, que aguentou a vantagem até aos 80 minutos.



Os visitantes aproveitaram uma desatenção do conjunto de Faro para igualar, num cabeceamento ao segundo poste de João Silva, nas ‘costas’ de todos os defensores locais.



Mas André Candeias, que tinha sido infeliz na receção ao Leixões há duas semanas (expulso pouco depois de entrar), desta vez foi aposta e, dois minutos depois, vestiu a ‘capa’ de herói para dar o triunfo ao Farense.



Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense – Lusitânia de Lourosa, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Cláudio Falcão, 13 minutos.



1-1, João Silva, 80.



2-1, André Candeias, 88.



Equipas:



- Farense: Brian Araújo, Alex Pinto, Alysson, Rúben Fernandes, Derick Poloni, Yannick Semedo (Anthony Carter, 78), Cláudio Falcão, Balla Sangaré (Miguel Menino, 78), Bruno Almeida (Marco Matias, 78), Jaime Pinto (André Candeias, 86) e Darío Poveda (Diego Dorregaray, 64).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Miguel Menino, Anthony Carter, André Candeias, Diego Dorregaray, Toni Herrero, Rafael Pontelo, Marco Matias e Assane Ndiaye).



Treinador: José Faria.



- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Danny, Josué Sá (Bruno Faria, 71), Silvério Júnio, Tiago Cerveira (João Vasco, 71), Tokinho Dória, Arsénio Nunes, Miguel Teixeira (Fabinho, 71), Miguel Pereira, Rodrigo Martins (Tiago Dias, 56) e João Silva.



(Suplentes: Marco Ribeiro, João Vasco, Bruno Faria, Mimito Biai, Fabinho, Tiago Mesquita, Gonçalo Braga, Tiago Dias e Platiny).



Treinador: Pedro Miguel.



Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Balla Sangaré (20), Cláudio Falcão (36), Anthony Carter (81), Marco Matias (84) e Brian Araújo (90+8).



Assistência: 1.603 espetadores.

