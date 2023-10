FC Porto e Benfica procuram o apuramento na Taça de Portugal

Na terceira eliminatória da prova, que marca a entrada em ação de todas as equipas da I Liga, os "dragões" vão defrontar o Vilar de Perdizes, atual sexto classificando da Série A do Campeonato de Portugal.O FC Porto, que soma 19 cetros e venceu as duas últimas edições, batendo na final o Tondela (2021/22) e o Sporting de Braga (2022/23), vai ter pela frente um adversário que goleou o Vasco da Gama da Vidigueira, também do quarto escalão, por 5-1, para chegar a esta fase.





Na equipa da casa André Mendy, melhor marcador da Série A do Campeonato de Portugal, apresenta registos a ter em conta, como o internacional, por Trindade e Tobago, André Raymond. Se contra um grande a tarefa já é quase impossível, ainda mais complicada fica sendo contra o FC Porto.





O vencedor em título está a contas com várias ausências e em aberto está a lateral esquerda, sem os habituais elementos de raiz. Recorrer à equipa B ou adaptações estão em cima da mesa, não esquecendo a possibilidade de atuar em defesa a três, improvável tendo em conta o rival pela frente. Será a oportunidade para jogadores mostrarem argumentos e para o plantel do FC Porto voltar a mostrar vitalidade.





O jogo vai ser disputado no Estádio Municipal de Chaves e tem início marcado para as 20h45, já depois de o Benfica iniciar a sua participação com uma visita aos açorianos do Lusitânia, em jogo marcado para as 16h30 em Lisboa, no Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo.



O Benfica, recordista de títulos (26) mas que não vence a prova desde 2016/17, enfrenta o líder da Série C do Campeonato de Portugal, que na ronda anterior eliminou o Marialvas, dos distritais de Coimbra, ao vencer por 1-0.





No 4-3-3 habitual é de se esperar um Lusitânia à imagem de si próprio, a procurar jogar olhos nos olhos. O começo de temporada não foi brilhante, mas o Lusitânia parece ter acertado o compasso e já atua ao ritmo certo. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, é dono do primeiro lugar da Série C do Campeonato de Portugal.





Com uma partida importante a meio da próxima semana, essencial para manter vivo o sonho milionário, os ilustres visitantes devem apresentar várias mudanças no Estádio João Paulo II. Di María, Bah, Kokçu, Otamendi, Trubin e Neres são baixas para o encontro, como confirmou Roger Schmidt na antevisão. A ausência dos craques habituais é a oportunidade perfeita para as segundas linhas provarem o seu valor. Nesse seguimento, apesar da quase impossível tarefa de adivinhar os escolhidos de Schmidt, jogadores como Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Samuel Soares e Gonçalo Guedes podem ser chamados à ação.





Também esta sexta-feira, o Portimonense, da I Liga, visita o Sporting da Covilhã, da Liga 3, em jogo marcado para as 19h00. O conjunto serrano venceu na eliminatória anterior o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, num jogo decidido no desempate por grandes penalidades. Também esta sexta-feira, o Portimonense, da I Liga, visita o Sporting da Covilhã, da Liga 3, em jogo marcado para as 19h00. O conjunto serrano venceu na eliminatória anterior o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, num jogo decidido no desempate por grandes penalidades.