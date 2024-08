FC Porto e Santa Clara procuram liderar a I Liga

Os portuenses impuseram-se na ronda inaugural na receção ao Gil Vicente, por 3-0, no primeiro jogo no campeonato sob o comando do treinador Vítor Bruno, enquanto os açorianos – que também podem isolar-se na liderança -, ganharam por 4-1 no terreno do Estoril Praia, depois de terem estado em desvantagem.





No lado dos açorianos, Safira tem sido dos elementos em maior evidência. O avançado brasileiro esteve ligado à corrente no último compromisso, com o remate certeiro e a assistência a fazerem jus à sua boa forma. No lados portistas, Galeno tem sido decisivo, aliando a sua capacidade no um-para-um com pontaria afinada na hora de visar a baliza adversária.





Em relação aos "onzes" iniciais, nenhum dos treinadores deverá promover alterações, seguindo a velha máxima futebolística "em equipa que ganha, não se mexe".





Os azuis e brancos irão entrar em campo com o habitual 4-2-3-1, com um miolo formado por Stephen Eustaquio, Alan Varela e Nico González, enquanto o respetivo adversário deverá optar pelo 3-4-3, com Adriano Firmino e Pedro Ferreira a ficarem responsáveis pela distribuição de jogo numa zona mais frontal.





A caminho de Inglaterra, Evanilson já não entra para as contas desta partida.