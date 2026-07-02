FC Porto e Torreense jogam Supertaça Cândido de Oliveira em Coimbra em 1 de agosto

O primeiro desafio oficial da época 2026/27 opõe o vencedor da I Liga, o FC Porto, recordista de títulos (24) e presenças (34), ao estreante Torreense, o detentor da Taça de Portugal e que compete na II Liga.

Em junho, fonte da FPF já tinha confirmado à Lusa que o Estádio Cidade de Coimbra iria acolher pela quinta vez a decisão da Supertaça Cândido de Oliveira.

Coimbra sucede ao Estádio Algarve, que acolheu o dérbi lisboeta da edição de 2024/25, no qual o Benfica venceu o Sporting por 1-0, depois das cinco decisões em Aveiro, entre 2020 e 2024.

A cidade do Mondego volta a acolher a Supertaça Cândido Oliveira, 22 anos depois de o FC Porto ter batido o Benfica, já no novo recinto conimbricense, com um golo solitário do então reforço `azul e branco` Ricardo Quaresma, aos 56 minutos, para a conquista da 14.ª Supertaça dos portistas.