FC Porto fecha jornada

Depois do triunfo caseiro do Sporting sobre o Nacional (2-1), no domingo, os bicampeões em título reduziram, provisoriamente, a desvantagem para quatro pontos, com os ‘dragões’ a tentar ripostar em Rio Maior, perante o 16.º e antepenúltimo colocado.



Os portistas necessitam de um triunfo, o 12.º seguido no campeonato, para repor os sete pontos de diferença para os ‘leões’, antes do clássico da próxima ronda, agendado para 09 de fevereiro, uma segunda-feira.



Nova vitória da equipa do italiano Francesco Farioli amplia também a vantagem sobre o Benfica, terceiro posicionado, para 12 pontos, depois do sétimo empate na prova dos ‘encarnados’, seis na ‘era’ José Mourinho.



O encontro, que chegou a ter em dúvida Rio Maior como palco devido ao mau tempo que tem atingido o território português nos últimos dias, está agendado para as 20:45.



Antes, o Sporting de Braga precisa de ganhar na visita ao lanterna-vermelha AVS, que ainda não ganhou e só conta cinco pontos, para segurar o quarto lugar, provisoriamente tomado pelo Gil Vicente, que goleou por 5-0 na receção ao Famalicão.



Programa da 20.ª jornada



Sexta-feira

Vitória de Guimarães – Moreirense, 1-0



Sábado

Santa Clara - Estoril Praia, 2-4

Rio Ave – Arouca, 0-3

Alverca - Estrela da Amadora, 1-1



Domingo

Gil Vicente – Famalicão, 5-0

Sporting – Nacional, 2-1

Tondela – Benfica, 0-0



Segunda-feira

AVS - Sporting de Braga, 18:45

Casa Pia - FC Porto, 20:45

