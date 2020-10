FC Porto soma segunda derrota na Liga e pode ver rivais distanciarem-se

Numa primeira parte intensa, os pacenses atingiram o intervalo a vencer 2-1, com golos do israelita Dor Jan, aos 11 minutos, e de Stephen Eustáquio, aos 43, mas os `azuis e brancos` ainda reagiram na etapa inicial, reduzindo por intermédio de Sérgio Oliveira, aos 45+7, na conversão de uma grande penalidade.

Quando era aguardada uma forte pressão no arranque da segunda metade por parte do FC Porto, foram os pacenses a marcar, através de Bruno Costa, aos 59, igualmente de grande penalidade, de nada valendo o tento anotado por Otávio, aos 78, para evitar a derrota dos campeões nacionais.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira sobe provisoriamente ao sexto lugar, com oito pontos, enquanto o FC Porto conserva, para já, o terceiro lugar, com 10, a cinco do comandante Benfica.