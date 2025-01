FC Porto-Sporting da 21.ª jornada da Liga joga-se na sexta-feira 07 de fevereiro

Enquanto os `leões`, atuais líderes isolados, com 47 pontos em 19 jornadas, visitam os `dragões`, que são terceiros, a seis pontos, o Benfica, atual segundo, também a seis pontos, recebe, no dia seguinte, o Moreirense, às 18:00, no Estádio da Luz.

A ronda principia na Invicta e termina na segunda-feira em Arouca, com a visita do Rio Ave, às 20:15.

Na jornada 22, o Sporting atua em casa, precisamente frente ao Arouca, às 20:30 de sábado (16 de fevereiro), conhecendo já o desfecho do Benfica no recinto do Santa Clara, às 18:00, horas de Lisboa.

O FC Porto joga somente no domingo, deslocando-se ao Algarve para defrontar o Farense, às 18:00.

O Boavista-Estrela da Amadora abre a ronda na sexta-feira, às 20:30, enquanto a mesma encerra na segunda-feira, com o Gil Vicente-Famalicão, às 20:15.

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 fev:

FC Porto -- Sporting, 20:15

- Sábado, 08 fev:

AVS - Santa Clara, 15:30

Benfica -- Moreirense, 18:00

Famalicão - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 09 fev:

Farense -- Nacional, 15:30

Estoril Praia -- Boavista, 15:30

Sporting de Braga - Gil Vicente, 18:00

Casa Pia - Estrela da Amadora, 20:30

- Segunda-feira, 10 fev:

Arouca - Rio Ave, 20:15

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 14 fev:

Boavista - Estrela da Amadora, 20:15

- Sábado, 15 fev:

Nacional - Estoril Praia, 15:30

Moreirense - Casa Pia, 15:30

Santa Clara -- Benfica, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting -- Arouca, 20:30

- Domingo, 16 fev:

Rio Ave -- AVS, 15:30

Farense - FC Porto, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 17 fev:

Gil Vicente -- Famalicão, 20:15