Feirense e Académico de Viseu empatam em jogo intenso

Num embate entre dois dos vitoriosos na primeira ronda, quando o Feirense foi vencer a Torres Vedras, por 1-0, e o Académico de Viseu levou de vencida o recém-despromovido Desportivo de Chaves, por 2-1, nenhum dos conjuntos conseguiu somar o segundo triunfo, mantendo-se, no entanto, nos lugares da frente.



No Estádio Marcolino de Castro, o Académico de Viseu colocou-se na frente do marcador com um autogolo de Nile John, aos cinco minutos, mas o Feirense acabou por dar a volta ao marcador, com os golos de Washington (18) e Steven (38). O Académico de Viseu restabeleceu o empate final por Marinelli, aos 74 minutos.



O primeiro golo da partida surgiu na sequência de um canto, com Nile John a executar um corte de cabeça infeliz e a introduzir a bola na própria baliza, aos cinco minutos.



A resposta do Feirense surgiu aos 18 minutos, quando Washington recuperou a bola na zona defensiva do Académico de Viseu, rematando forte e colocado à entrada da área, com a bola a entrar junto ao poste da baliza de Gril.



A equipa de Vítor Martins conseguiu a reviravolta aos 38 minutos, quando Steven aproveitou um ressalto à entrada da pequena área para bater o guarda-redes Gril.



Em desvantagem, o Académico de Viseu ficou reduzido a 10 unidades no início da segunda parte, quando Soriano Mané recebeu ordem de expulsão por agressão a Rúben Alves, aos 55 minutos.



Apesar de estar em inferioridade numérica, o Académico de Viseu acabou por restabelecer o empate aos 74 minutos, após uma rápida jogada de contra-ataque concluída por Marinelli, que rematou sem oposição no coração da área do Feirense.



A equipa de Rui Ferreira esteve perto de voltar para a frente do marcador aos 82 minutos, quando Quizera rematou forte e colocado à baliza do Feirense, mas o guarda-redes João Costa evitou o golo com uma grande defesa.



Em período de compensação, foi a vez de Banjaqui criar perigo para o Feirense, num remate colocado que saiu muito perto do poste (90+7).







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Académico de Viseu: 2-2



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Nile John, 04 minutos (na própria baliza).



1-1, Washington, 18.



2-1, Steven, 38.



2-2, Marinelli, 74.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga, Filipe Almeida, Cristian Tassano, Bruno (Saint-Louis, 79), Washington (João Castro, 80), Jorge Pereira, Nile John (Leandro, 61), Rúben Alves (Hélder Sá, 71), Banjaqui e Steven (Henrique Jocu, 61).



(Suplentes: Pedro Mateus, Leandro, Ivo Almeida, Saint-Louis, Emanuel Moreira, José Macedo, Henrique Jocu, Hélder Sá e João Castro).



Treinador: Vítor Martins.



- Académico de Viseu: Gril, Bandarra (Paulinho, 46), Arthur Chaves, André Almeida, Milioransa (Kahraman, 46), Messeguem (Quizera, 46), Soriano Mané, Marquinho (Mortimer, 60), Yuri Araújo, Gautier e André Clóvis (Marinelli, 73).



(Suplentes: Sampaio, João Pinto, Quizera, Mortimer, Kahraman, Aidara, Daniel Nussbaumer, Marinelli e Paulinho).



Treinador: Rui Ferreira.







Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Messeguem (34) e Kahraman (87). Cartão vermelho para Soriano Mané (55).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.